Ao quinto jogo pelo Nantes na Ligue 1, Sérgio Conceição foi travado graças a um bis do uruguaio Cavani. O PSG visitou e saiu vencedor do La Beaujoire devido à inspiração do matador sul-americano: fez o 1-0 a meio da 1.ª parte correspondendo da melhor maneira a um cruzamento de Lucas Moura; e estabeleceu o 2-0 final na conversão exemplar de um livre direto aos 65 minutos.Foram os primeiros pontos perdidos pelo Nantes de Conceição no campeonato e também os primeiros golos sofridos, diante do pentacampeão francês. Desta forma, o PSG igualou os 45 pontos do Monaco no 2.º lugar do campeonato mas a equipa de Leonardo Jardim só joga este domingo à tarde: recebe o Lorient às 14 horas no Louis II.

Autor: Hugo Neves