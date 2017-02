Continuar a ler

Destaque ainda para a estreia do ex-portista Sérgio Oliveira com a camisola do Nantes - o médio português, de 24 anos, entrou aos 72' para o lugar de Stepinski -, numa vitória que permitiu à equipa do norte de França subir ao 12.º lugar, com 29 pontos e ainda um jogo em atraso. Quanto ao Marselha, atrasou-se na luta pela Europa, mantendo o 6.º posto, a três pontos do St. Étienne (5.º) e quatro do Lyon (4.º).



Veja o Destaque ainda para a estreia do ex-portista Sérgio Oliveira com a camisola do Nantes - o médio português, de 24 anos, entrou aos 72' para o lugar de Stepinski -, numa vitória que permitiu à equipa do norte de França subir ao 12.º lugar, com 29 pontos e ainda um jogo em atraso. Quanto ao Marselha, atrasou-se na luta pela Europa, mantendo o 6.º posto, a três pontos do St. Étienne (5.º) e quatro do Lyon (4.º).Veja o direto do jogo e a classificação da Ligue 1

Depois de quatro jogos sem ganhar - duas derrotas e um empate na Ligue 1; e eliminação da Taça de França frente ao Lille -, o Nantes regressou aos triunfos e logo diante do histórico Marselha. A equipa orientada por Sérgio Conceição já vencia por 2-0 ao intervalo mas acabou por triunfar pela margem mínima (3-2) na partida que encerrou a 25.ª jornada do campeonatoO brasileiro Diego Carlos, antigo defesa do Estoril e do FC Porto B, inaugurou o marcador aos 12' e o polaco Stepinski aumentou a vantagem aos 20'. Os visitantes, com Rolando a titular no eixo da defesa, reduziu por Bafetimbi Gomis, aos 49', jogador que haveria de fixar o resultado final aos 61', já depois de Thomason (50') ter também marcado pelos anfitriões.