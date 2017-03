Sérgio Conceição estava preparado para responder a questões sobre a possibilidade de trocar o Nantes pelo Leicester, mas na conferência de imprensa de lançamento do jogo de hoje com o Bastia nenhum jornalista lhe colocou qualquer pergunta sobre o tema.

O presidente do Nantes, Waldemar Kita, havia dito que a possibilidade de o treinador português aceitar o convite dos ingleses seria "quase desonrosa" para si, mas Record sabe que Conceição estava aberto à mudança. Só a vontade de Kita impediu a saída do técnico, desfecho que não o perturbou.

Continuar a ler

Abordando o jogo de hoje com o Bastia, em atraso da 24ª jornada, Conceição admitiu esperar dificuldades acrescentadas. "É sempre assim quando uma equipa troca de técnico. Não conheço pessoalmente Rui Almeida mas sei que fez bom trabalho no Red Star. Um novo treinador dá sempre muita motivação extra à equipa e por isso sabemos que será um jogo complicado", sublinhou.

Arrasador

Desde que assumiu o comando do Nantes, Sérgio Conceição operou uma espécie de ressurreição do clube, que passou do 19º para o 12.º lugar. Hoje, vencendo o Bastia, tem possibilidade de saltar para o nono lugar, confirmando que os seus números arrasam completamente os do seu antecessor, René Girard [ver info].

Conceição ganha na comparação em todos os principais tópicos: mais pontos, mais golos, maior eficácia. Se fosse possível estabelecer uma classificação apenas contando os jogos sob o seu comando, o Nantes seria quarto classificado da liga francesa, atrás de Monaco, PSG e Lyon.