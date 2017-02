Sergio Escudero vai permanecer no Sevilha até junho de 2021, anunciou esta quinta-feira o clube espanhol no qual atua o português Daniel Carriço. O lateral-esquerdo, de 27 anos, tinha contrato com o emblema andaluz até 2019, mas chegou a entendimento com os responsáveis 'rojiblancos' para prorrogar o vínculo por mais duas temporadas.Contratado ao Getafe no início de época 2015/16, Escudero tornou-se pedra basilar da defensiva do Sevilha após a chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli, depois de na temporada anterior ter participado com Unai Emery na caminhada que culminou com a conquista da Liga Europa, numa final frente ao Liverpool.

Autor: Lusa