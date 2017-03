O jovem jogador de 24 anos integra a lista de 19 convocados para o encontro agendado para este sábado, no qual não estarão Yacine Bammou e o colombiano Felipe Pardo - antigo avançado do Sporting de Braga -, que vão cumprir suspensão.





Les 19 joueurs convoqués pour demain avec le retour de Sérgio Oliveira ! #FCNOGCN pic.twitter.com/gg0VuFYuXM — FC Nantes (@FCNantes) 17 de março de 2017

Desde que trocou o FC Porto pelo Nantes, na reabertura do mercado, em janeiro, Sérgio Oliveira cumpriu apenas um jogo (18 minutos) sob o comando de Sérgio Conceição, a 12 de fevereiro, frente ao Marselha. Mas o médio está recuperado da lesão num joelho e está de volta às opções do técnico português com vista à receção ao Nice.