O interesse do Real Madrid em Neymar não é recente, mas agora poderá estar mais perto de acontecer do que quando o brasileiro representava o Barcelona, pelo menos esta é a opinião de Sergio Ramos. Em entrevista à Cadena SER, o capitão merengue "abriu" a porta ao futebolista mais caro da história, que no verão transferiu-se para o PSG por 222 milhões de euros, referindo mesmo que tal poderia acontecer já em dezembro."Gosto de jogar com os melhore e Neymar está entre eles. É mais fácil que venha passando pelo PSG do que diretamente do Barça. Não teria qualquer dúvida em contratá-lo. É um jogador que marca a diferença. Abro-lhe a porta se quiser vir em dezembro. A única coisa que temos de negociar é o aniversário da sua irmã (risos)", afirmou Sergio Ramos, que na mesma entrevista abordou a situação de Cristiano Ronaldo , assim como do guarda-redes do FC Porto Iker Casillas