O capitão não foi o único a falar. Também Luka Modric discursou perante o grupo sobre o que se tem passado ultimamente - quatro pontos conquistados em nove possíveis.



A mesma fonte salienta o facto de esta ser já a terceira reunião do plantel depois do empate na quarta-feira: a primeira deu-se minutos após o encontro e a segunda decorreu no treino de quinta-feira.

O plantel do Real Madrid continua a lamber as feridas do empate caseiro com o Las Palmas que valeu a perda da liderança do campeonato, ainda que os merengues tenham um jogo em atraso.Esta sexta-feira, os jogadores estiveram reunidos durante mais de meia hora antes do treino e o diário 'Marca' explica o que aconteceu. Sergio Ramos tomou a palavra para falar ao grupo e deixou uma frase marcante :"Aqui o único que não tem de correr é o Cristiano, que marca 60 golos".

Autor: Luís Miroto Simões