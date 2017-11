Sergio Ramos comentou a atual situação do Real Madrid e de Cristiano Ronaldo, que esta temporada ainda só por uma vez marcou golo, estando a ser alvo de muitas críticas, às quais respondeu sem papas na língua após a derrota com o Tottenham, na Liga dos Campeões."Vejo-o bem, Cristiano Ronaldo é que nos acostumou mal. Cada um tem a sua opinião. Mas sempre foi assim e não me surpreende. Não é nada de novo, após tantos anos. A ambição faz com que ele fique 'mais azedo' por não marcar", afirmou, em entrevista à Cadena SER, Sergio Ramos que não é da mesma opinião do internacional português, que considera que o Real Madrid ficou mais fraco com as saídas de Morata, James e Pepe "Não concordo que antes éramos mais fortes. Quando ganhámos as duas supertaças éramos os mesmo de agora e ninguém disse nada. Agora temos tido várias lesões, baixas importantes. A equipa é mais forte quando estamos todos. O plantel mudou", defendeu Sergio Ramos.