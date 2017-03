Continuar a ler

O central acabou por ser, uma vez mais, o herói dos merengues, ao apontar o segundo golo: "No futebol o que conta é o resultado, não importa se jogas bem ou mal. Temos de pensar que devemos agradar aos adeptos e melhorar algumas coisas, mas estou orgulhoso por ter contribuído para a vitória. Dedico o golo à minha mulher, que fica chateada porque diz que nunca lhe dedico os golos que marco".Por fim, Ramos abordou os assobios a Keylor Navas devido ao 'frango' no golo adversário, mas salientou a defesa decisiva do guardião já perto do final da partida: "Sabemos que o Bernabéu é um estádio complicado, o nível de exigência é infinito. Quando os jogadores falham, precisam de apoio. E no final salvou-nos com uma grande defesa que evitou o empate do Betis".