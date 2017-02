Na altura mais crítica dos incidentes entre Sergio Ramos e os adeptos do Sevilha, Dani Alves não deixou de comentar o assunto, lamentando os insultos mas não deixando de lembar que o defesa merengue "poucos dias antes de rumar a Madrid, jurou amor eterno ao Sevilha". A resposta de Ramos tardou mas chegou."Quando vem de Alves, que um dia ama o Brasil, no outro a Espanha e no seguinte a Itália, não há mais nada a dizer", referiu, citado pelo 'As' após o jogo entre oRamos lembrou que "sevilhano se nasce e sevilhano se morre" e acrescentou que os "sentimentos não se medem".

Autor: Sandra Lucas Simões