As imagens impressionantes da lesão de Sergio Ramos

Sergio Ramos não será submetido a uma intervenção cirúrgica, apesar de ter fraturado o nariz na partida de sábado com o Atlético Madrid.A informação é avançada este domingo pelo diário 'Marca', que diz que o defesa do Real Madrid deve, ao invés da operação, recorrer a uma máscara protetora para poder jogar o mais rapidamente possível.Certo é que o central vai falhar o jogo com o APOEL para a Liga dos Campeões, estando em aberto a possibilidade de regressar ao ativo já no próximo fim de semana, frente ao Málaga. Por outro lado, o jornal 'As', assegura que o espanhol só deve voltar a jogar no início de dezembro, frente ao Athletic Bilbao.

Autor: Luís Miroto Simões