"Sempre que a atitude seja boa e positiva, não há coisas para recriminar. Jogamos muito atrás e eles dominaram no nosso próprio campo, criando oportunidades sucessivas", admitiu ainda o defesa merengue sobre a primeira parte, antes de lembrar: "Se soubéssemos a fórmula do êxito seria muito fácil. Às vezes as coisas não saem como planeamos. É um jogo para refletir, sobretudo o primeiro tempo. Apesar de tudo estou feliz pelo apuramento mas temos de refletir devido aos erros cometidos."

Sergio Ramos foi a grande figura na vitória do Real Madrid em Nápoles, por 3-1, pela forma como deu a volta ao resultado no San Paolo, com dois cabeceamentos na sequência de outros tantos cantos. Isto depois de uma primeira parte em que os italianos tinham encostado o Real Madrid às cordas."Era o meu jogo 100 na Champions e queria ajudar com golos num momento delicado, pois sofremos. Há uma semana matavam-me e hoje já sou muito bom... Agora, por fazer dois golos não vou a ser um herói. Hoje soubemos sofrer juntos", salientou o central espanhol, que não gostou de saber que a UEFA decidiu atribuir o segundo golo do Real como um autogolo de Mertens. "Não me lixes... tiraram-me o bis!", respondeu Sergio Ramos quando confrontado com a situação pelos jornalistas no final do encontro.