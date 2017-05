Sergio Ramos conquistou este domingo a Liga espanhola pela quarta vez, mas esta foi a primeira vez como capitão do Real Madrid, e não escondeu a euforia com o sucesso, salientando a justiça do mesmo."As sensações são muito boas. É um prémio pela regularidade. Temos uma grande equipa que merecia conquistar um campeonato depois de tantos sacrifícios", salientou o defesa espanhol após o triunfo em Málaga, antes de acrescentar: "A chave foi a regularidade, jogar cada encontro como se fora o último. Houve jogos maus, como é lógico, mas a equipa teve personalidade e foi amealhando os pontos.""Ganhar a Liga tem muito mérito, é a melhor do Mundo. O Real Madrid demostrou que foi o melhor e agora vamos festejar", adiantou ainda Sergio Ramos, admitindo alguma ansiedade para o regresso à capital espanhola: "Temos à espera os nossos adeptos na Cibeles."Já o brasileiro Marcelo, que também conquistou o campeonato pela 4.ª vez ao serviço do Real Madrid (2006/07, 2007/08, 2011/12 e 2016/17) destacou o orgulho pelo triunfo e deixou uma mensagem aos rivais: "Ainda que houvesse gente que não queria que ganhássemos, aqui estamos..."