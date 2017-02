Continuar a ler

"O quatro dá-me sorte, tem-me acompanhado em toda a carreira no Real Madrid, mas já pensei em trocá-lo pelo 93", justificou.



Outro golo muito importante de Sergio Ramos já esta temporada, e também aos 90+3', ocorreu em agosto, na Supertaça europeia, em que o jogador fez o 3-2 nos descontos, permitindo a conquista e vitória frente ao Sevilha.



No meio de muitos golos, Sergio Ramos reconhece que existiu um mais importante do que todos os outros: o da final da Liga dos Campeões, na edição que significou o 10.º título europeu, embora o clube já tenha conquistado, posteriormente, o 11.º.



Nas muitas questões colocadas, o companheiro de Pepe, Cristiano Ronaldo e Fábio Coentrão no Real Madrid, disse também estar orgulhoso pelos 500 jogos que fez pelo clube e disse que se não fosse futebolista poderia ser tenista.



O futebolista espanhol Sergio Ramos, central do Real Madrid, admitiu esta segunda feira que pensou trocar o número quatro da sua camisola pelo 93, em alusão aos golos decisivos que marcou pelos merengues nesse minuto dos descontos.Entre os mesmos está o golo na final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, em Lisboa, em 2013/14, com o central a 'levar' o jogo para prolongamento, que o Real Madrid venceria frente ao Atlético Madrid (4-1), ao fazer a igualdade aos 90+3.Sergio Ramos respondeu esta segunda feira a algumas perguntas colocadas pelos adeptos através da rede social Facebook e numa delas admitiu que pensou em mudar o número da camisola.

Autor: Lusa