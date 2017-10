Sergio Ramos vai ser jogador do Real Madrid até 2021. O clube merengue chegou a acordo com o capitão de equipa para prolongar o contrato por mais uma temporada, o qual estava previsto que terminasse em 2020.Os detalhes da renovação foram acertadas ainda no decorrer da época transata, embora as negociações nunca tivessem sido tornadas públicas. Contudo, de acordo com a imprensa espanhola, as boas relações entre o jogador de 31 anos e a direção madridista facilitaram o processo.Recorde-se que o capitão do Real Madrid chegou ao clube no verão de 2005 e se completar o contrato que agora foi estipulado serão, pelo menos, 16 anos com a camisola merengue, tornando-se uma lenda da equipa. E entra, assim, desta forma para o pódio dos jogadores mais bem pagos, depois de Ronaldo e Bale.

Autor: Valter Marques