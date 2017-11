Continuar a ler

"É uma fratura. Tem um corte e o nariz partido. Não sei quanto tempo vai ficar fora dos relvados", revelou o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, logo após o jogo da 12.ª jornada do campeonato espanhol.



Aos 36 minutos, quando cabeceou para tentar marcar golo, Sergio Ramos foi atingido por um pontapé de Lucas Hernández, ficando a sangrar do nariz.



Depois de ter passado alguns minutos fora do relvado a tentar estancar o sangue, o capitão regressou ao campo com algodão a tapar as narinas. No entanto, Ramos acabaria por ser substituído ao intervalo.



É a segunda vez na carreira que o defesa central sofre uma fratura nos ossos do nariz. Há dez anos, Ramos fraturou o nariz num encontro da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Bayern Munique.





As imagens impressionantes da lesão de Sergio Ramos

Sergio Ramos manifestou-se este domingo confiante numa recuperação rápida depois da lesão sofrida frente ao At. Madrid (0-0) . O capitão do Real Madrid publicou imagens no Facebook do momento da lesão e deixou uma certeza: "Sangraria mil vezes por este emblema e por esta camisola. Obrigado pelo vosso apoio. Voltarei daqui a nada".O futebolista espanhol sofreu uma fratura do tabique nasal, na sequência de uma jogada com Lucas Hernández, no empate a zero entre 'madridistas' e Atlético de Madrid na liga espanhola.