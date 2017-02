Continuar a ler

Na teoria parece simples, até porque, na prática, já resultou. No ano passado, Sérgio Vieira venceu em casa do Palmeiras como treinador da Ferroviária. "Isso é um ponto de motivação, sem dúvida, em que um clube pequeno tem confiança para ganhar a um grande. De certa forma, está relacionado com a confiança e como as equipas se preparam", atirou o português.



E por falar em preparação de equipas, Sérgio Vieira já foi elogiado várias vezes no Brasil pela forma como clubes que orientou - Ferroviária e América Mineiro - enfrentaram emblemas de topo como Santos, São Paulo e Corinthians, entre outros. Deve-se à maior motivação dos jogadores ou é o treinador português que faz algo de diferente?



"É um pouco das duas coisas. O meu modelo de jogo de trabalho antes desses jogos ajuda e tem particularidades que fizeram com que dominássemos os jogos contra os grandes. Mas isso também está influenciado pelo desempenho individual e é normal que os jogadores se motivem ainda mais quando defrontam as equipas grandes. Por exemplo, no Paulistão do ano passado, a Ferroviária dominou quase todos os jogos, com atitude e determinação e até foi superior nas estatisticas, como na posse de bola e oportunidades de golo", recordou o técnico.





Depois de uma derrota e uma vitória no Paulistão, o São Bernardo de Sérgio Vieira tem um teste de fogo esta quinta-feira, com a deslocação ao estádio do Palmeiras, vencedor do Brasileirão. Ora, a pergunta que se impõe é: como é que uma equipa mais pequena deve abordar um jogo frente a um grande? Para o treinador português, a resposta não é assim tão complicada."Acima de tudo, temos de ir com a confiança de que é possível pontuar. O Paulistão é uma competição curta, vamos jogar na casa do campeão brasileiro, que manteve grande parte do plantel e ainda fez contratações como Felipe Melo e o Borja, e o estádio vai estar cheio. Por isso, os jogadores do São Bernardo têm de estar confiantes e taticamente perfeitos em cada momento do jogo", explicou Sérgio Vieira, de 34 anos.

Autor: David Novo