A Associação de Futebol da Sérvia suspendeu o terreno do 10.º classificado do campeonato depois dos incidentes, que levaram a que o médio brasileiro, de 28 anos, fizesse vários gestos insultuosos para as bancadas.No final da partida, o jogador disse, com lágrimas nos olhos, que tinha "sofrido abusos racistas durante todo o jogo"."Fiquei ainda mais chocado com a atitude dos jogadores do Rad, que em vez de acalmarem a situação, apoiaram o comportamento", destacou o médio.Em comunicado, o Partizan condena "fortemente os perpetradores deste ato insano", escrevendo que se sente "obrigado a pedir desculpa por todos os que se sentiram insultados e magoados pelos cânticos"."Apoiamos completamente um dos melhores jogadores do nosso clube, em especial Éverton, que ganhou os corações dos adeptos durante a temporada passada", acrescentou o clube sérvio, em comunicado.Éverton Luiz cumpre a segunda temporada na Sérvia e no Partizan depois de uma passagem pela Suíça, onde representou o FC Lugano e o St. Gallen.