O conselho de disciplina da liga italiana determinou o encerramento da Curva Nord do estádio da Lazio para a receção ao Cagliari, em 22 de outubro, bem como para a visita da Udinese, em 5 de novembro, fazendo cumprir a pena suspensa por cânticos racistas durante o dérbi com a Roma, em 30 de abril.



Um setor do estádio da Lazio estará fechado nos próximos dois jogos em casa da formação romana no campeonato italiano, como punição por cânticos racistas, indicou esta terça-feira o conselho de disciplina da liga transalpina.O problema da Lazio em lidar com a questão do racismo entre os seus adeptos conheceu no domingo novo episódio, durante o triunfo frente ao Sassuolo (6-1), com cânticos depreciativos dirigidos aos jogadores visitantes Claud Adjapong e Alfred Duncan.

Autor: Lusa