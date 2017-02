Continuar a ler

Na sequência de um jogo em que Daniel Carriço não saiu do banco de suplentes do Sevilha, o Eibar, que contou com o português Bebé em campo a partir dos 67 minutos, acabou por não conseguir entrar em zona de qualificação europeia, mantendo-se no 7.º posto, com 35 pontos.Além dos triunfos de Real Madrid e Atlético Madrid, destaque ainda para a vitória do Alavés na visita à Corunha. O Deportivo perdeu por 1-0 e não vence há seis encontros, somando a terceira derrota consecutiva- os galegos ocupam o 16.º posto, apenas três pontos acima da zona de despromoção. Manu García marcou o único golo da partida, aos 68 minutos, na marcação de uma grande penalidade.