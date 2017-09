Continuar a ler

Com esta vitória, a equipa de Eduardo Berizzo soma 16 pontos, menos dois do que o FC Barcelona, que no domingo recebe o Las Palmas, e mais dois do que o Atlético de Madrid, que só mais tarde (19:45) entra em campo, no terreno do Leganés.O Málaga continua o mau arranque de campeonato com apenas um ponto em sete rondas, colocado na penúltima posição do campeonato, podendo ser ultrapassado pelo Alavés, que procura hoje (17:30), no terreno do Levante, somar os primeiros pontos de 2017/18.Antes, o Deportivo somou a segunda vitória em 'La Liga', ao 'dar a volta' ao Getafe, que entrou melhor no Riazor, com um golo de Amath aos 54 minutos.Com Antunes a titular, os madrilenos procuravam aproximar-se dos lugares europeus, mas o 'Depor', com Luisinho no 'onze', empatou, aos 66, por Lucas Pérez e o romeno Andone fez o golo da vitória, a três minutos dos 90.As duas equipas estão separadas por um ponto, com o Deportivo no 15.º posto com sete e o Getafe em 11.º com oito.