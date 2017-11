Continuar a ler

"O Sevilha quer mostrar o máximo apoio ao seu treinador neste momento e deseja uma rápida recuperação", acrescenta o comunicado.As notícias sobre a doença de Berizzo, confirmada oficialmente hoje, começaram por surgir nas redes sociais na noite de terça-feira, depois do empate caseiro frente ao Liverpool (3-3), para a quinta jornada do grupo E da Liga dos Campeões.Na conferência de imprensa posterior ao jogo, o treinador argentino optou por não comentar a situação, focando a análise na recuperação conseguida pela sua equipa na segunda parte do encontro.Eduardo Berizzo assumiu esta temporada o comando técnico do Sevilha, depois de três épocas no Celta de Vigo, tendo orientado também os chilenos do O'Higgins, onde conquistou um torneio de Abertura (2013), e os argentinos dos Estudiantes.