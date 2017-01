O Sevilha subiu este sábado de forma provisória ao segundo lugar da Liga espanhola, graças a uma categórica vitória por 4-0 na visita ao sempre complicado Anoeta, reduto da Real Sociedad. Uma visita ao País Basco que acabou por ser mais fácil do que o esperado para os andaluzes, que agora somam 36 pontos, mais do que o Barcelona, que apenas joga no domingo, ante o Villarreal.Wissam Ben Yedder acabou por ser a grande figura da partida, ao marcar três dos quatro golos, aos 25', 29' e 83'. Pelo meio, Pablo Sarabia completou as contas para o conjunto andaluz, que não contou com o português Daniel Carriço, de fora devido a lesão.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima