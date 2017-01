Sergio Ramos enfureceu adeptos sevilhanos com esta 'panenkada'

O Sevilha pediu esta sexta-feira à Liga espanhola para denunciar ao Comité de Competição da Federação e à Comissão Estatal Antiviolência os gestos de Sergio Ramos no encontro de quinta-feira, referente à Taça do Rei, diante do Real Madrid, após o segundo golo merengue no Ramón Sánchez Pizjuán, uma partida que, recorde-se, terminou num empate a três.Por outro lado, para lá de pedir a investigação aos gestos do defesa, o Sevilha "condena os insultos que o jogador recebeu, uma situação que não pode ser, em nenhum caso, justificada ou apoiada, e reitera que os adeptos do Sevilha devem erradicar os insultos tanto a clubes como a adversários", pois, na sua ótica, é algo que "apenas deteriora a imagem do clube e que pode trazer sanções graves".

Autor: Fábio Lima