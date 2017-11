Messi chega este domingo ao confronto com o Sevilha em alta rotação. Máximo goleador do campeonato (12 golos), o craque argentino atinge os 600 jogos pelo Barcelona diante da sua vítima preferida. Dos 523 golos que fez ao longo destas 599 partidas com a camisola blaugrana, Leo celebrou 27 golos ao clube andaluz, mais dois do que apontou ao Atlético e mais cinco do que marcou ao Real Madrid.

Para Ernesto Valverde, o feito de Messi é "monstruoso". "Com todos os golos que já marcou, todas aquelas assistências e com toda aquela vivacidade. Ficamos sem adjetivos para descrever a carreira de Messi. Mostra bem a sua importância neste clube. Mas não é pelos 600 jogos que Messi vai fazer pelo Barcelona e sim pela forma como jogou nessas 600 partidas", afirmou o técnico do Barça, na antevisão do desafio em Camp Nou.

