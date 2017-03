Continuar a ler

O único golo da partida foi marcado aos 14 minutos, quando Vicente Iborra 'corrigiu' a grande penalidade falhada pelo montenegrino Jovetic, que permitiu a defesa de Gorka Iraizoz.



A partir daí, o ascendente passou para o lado dos bascos, que assumiram o jogo, mas revelaram falta de acerto na hora de rematar, passando a somar cinco jogos consecutivos fora sem marcar em todas as competições. O único golo da partida foi marcado aos 14 minutos, quando Vicente Iborra 'corrigiu' a grande penalidade falhada pelo montenegrino Jovetic, que permitiu a defesa de Gorka Iraizoz.A partir daí, o ascendente passou para o lado dos bascos, que assumiram o jogo, mas revelaram falta de acerto na hora de rematar, passando a somar cinco jogos consecutivos fora sem marcar em todas as competições.

O Sevilha venceu esta quinta-feira em casa o Athletic Bilbao por 1-0, no encontro de encerramento da 25.ª jornada da Liga espanhola, e mantém-se na corrida ao título.A equipa de Jorge Sampaoli passou a somar 55 pontos, contra 56 do Real Madrid, que empatou 3-3 na receção ao Las Palmas e tem menos um jogo disputado, e 57 do novo líder FC Barcelona, vencedor por 6-1 na receção ao Sporting de Gijón.

Autor: Lusa