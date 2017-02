O Sevilha manteve-se este domingo a 2 pontos do Barcelona (48 contra 46), no terceiro posto da Liga espanhola, graças a uma vitória por 1-0 na visita ao reduto do Las Palmas, em partida da jornada 22 da prova. Já o Las Palmas mantém os 28 pontos que tinha no arranque da ronda, no 11.º posto.Numa complicada deslocação ao Estadio de Gran Canaria, os andaluzes venceram com um golo de Joaquin Correa, aos 80', isto numa partida na qual Hélder Lopes (Las Palmas) e Daniel Carriço (Sevilha) foram suplentes.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima