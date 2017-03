Foi o segundo empate do Sevilha na Liga espanhola - também havia empatado 1-1 frente ao Alavés na jornada anterior -, o que deixa a equipa de Carriço com 57 pontos (27 jogos), a 2 do Real Madrid (menos dois jogos do que os andaluzes) e 3 do líder Barcelona (menos um jogo). Estes últimos só entram em ação neste domingo: os merengues recebem o Betis, enquanto os blaugranas deslocam-se à Corunha para defrontarem o Deportivo.

O Sevilha pode ter hipotecado de vez este sábado as (poucas) hipóteses que ainda alimentava em vir a sagrar-se campeão espanhol ao empatar (1-1) em casa diante do aflito Leganés no Sánchez Pizjuán. Com Daniel Carriço como capitão e em campo durante os 90 minutos, a equipa de Sampaoli foi surpreendida logo aos 3 minutos, com o golo de Gabriel para os visitantes. O Leganés ainda desperdiçou mais duas boas ocasiões na 1.ª parte mas Jovetic viria a empatar a partida ainda antes do intervalo (43').Na 2.ª parte, o Leganés aguentou a pressão andaluz, ainda que a oportunidade de golo mais flagrante tenha sido desperdiçada pelos visitantes: aos 70', Luciano, outro brasileiro do Leganés, picou a bola sobre Sergio Rico mas esta saiu ao lado da baliza.

Autor: Hugo Neves