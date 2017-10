Craig Shakespeare foi esta terça-feira demitido do Leicester, equipa do português Adrien Silva. Segundo afirma a imprensa inglesa, o treinador, que assumiu o lugar após a saída de Claudio Ranieri, foi despedido na sequência dos maus resultados dos foxes na presente temporada.Em oito jornadas de Premier League, apenas ganhou um jogo e deixa o Leicester abaixo da linha de água (18.º lugar). A saída acontece menos de 24 horas depois do empate com o WBA (1-1).