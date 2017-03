Continuar a ler

Uma boa fase que, recorde-se, deu a Shakespeare um trabalho certo até final da temporada, isto depois de inicialmente ter assumido o cargo de treinador interinamente. "Estou encantado por cá ficar até final da temporada. As negociações foram bastante rápidas, pois começaram na quinta-feira e acabaram no sábado. Agora só estou preocupado com os jogos que se seguem, a começar pelo de amanhã, que é muito importante".



"Ganhar a Champions? Por que não?". Foi assim que Craig Shakespeare respondeu, quando o questionaram sobre as reais possibilidades do Leicester nesta Liga dos Campeões, prova na qual na terça-feira discutem, em casa, diante do Sevilha , o acesso aos quartos-de-final, depois do desaire por 2-1 na primeira mão."Estamos aqui e podemos ganhar a prova. Digo sempre que no futebol ninguém dá nada a ninguém, que todos os jogos são diferentes e há que tentar ganhar e ser competitivo", explicou o técnico dos foxes, que procura somar a terceira vitória consecutiva - as anteriores foram por 3-1, um resultado que na terça-feira valeria o apuramento.

Autor: Fábio Lima