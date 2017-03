Continuar a ler

Palavras elogiosas também foram reservadas para Kasper Schmeichel, herói esta noite, graças ao penálti que defendeu. "Quando mais precisamos dele, melhor ele se mostra. Merecemos estar aqui, acabámos de afastar uma das melhores equipas da Europa, na minha opinião. As suas credenciais estão aí para todos verem e podemos estar imensamente orgulhosos", frisou.



A fechar, e ainda que tenha para já um percurso 100% vitorioso, Shakespeare não se deixa levar pela euforia: "Foram apenas três jogos. Ainda podemos cometer deslizes, mas vou aproveitar esta noite". Palavras elogiosas também foram reservadas para Kasper Schmeichel, herói esta noite, graças ao penálti que defendeu. "Quando mais precisamos dele, melhor ele se mostra. Merecemos estar aqui, acabámos de afastar uma das melhores equipas da Europa, na minha opinião. As suas credenciais estão aí para todos verem e podemos estar imensamente orgulhosos", frisou.A fechar, e ainda que tenha para já um percurso 100% vitorioso, Shakespeare não se deixa levar pela euforia: "Foram apenas três jogos. Ainda podemos cometer deslizes, mas vou aproveitar esta noite".

O conto de fadas do Leicester pode já não permitir revalidar o título inglês - a luta por lá é pela permanência -, mas na Liga dos Campeões está bem vivo. Esta noite, os foxes deram a volta ao desaire da primeira mão (1-2) ante o Sevilha e apuraram-se para os 'quartos' da prova - com um triunfo por 2-0 -, um feito visto como "tremendo" por Craig Shakespeare, o técnico que recentemente substituiu Claudio Ranieri."Tremendo! Os jogadores podem estar tremendamente orgulhosos deles próprios. Fomos tremendos desde o apito inicial até ao último. Tivemos sorte em alguns momentos, mas fomos enormes no carácter que mostrámos. Estes jogadores gostam de pressionar bem na frente e somos uma equipa melhor quando o fazemos. A ideia era tornar o jogo o mais desconfortável possível para o Sevilha logo nos primeiros 15 minutos", começou por analisar, à BT Sports.

Autor: Fábio Lima