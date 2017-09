Continuar a ler

"Legalmente alguém me pode dizer que não posso falar com ele, mas o lado humano diz-me que quer descobrir como é que ele se está a sentir. Ele é um jogador de futebol no limbo, mas a culpa não é minha nem dele. Queremos fazê-lo sentir-se um jogador apreciado e foi por isso que eu o convidei para vir ao balneário para ver os jogadores na terça-feira à noite", afirmou.



Recorde-se que, segundo informações do 'Daily Mail', "Legalmente alguém me pode dizer que não posso falar com ele, mas o lado humano diz-me que quer descobrir como é que ele se está a sentir. Ele é um jogador de futebol no limbo, mas a culpa não é minha nem dele. Queremos fazê-lo sentir-se um jogador apreciado e foi por isso que eu o convidei para vir ao balneário para ver os jogadores na terça-feira à noite", afirmou.Recorde-se que, segundo informações do 'Daily Mail', o Leicester já tem autorização para fazer a inscrição de Adrien Silva na Premier League.

Craig Shakespeare, treinador do Leicester, já anda nas andanças do futebol há muitos anos, mas garante nunca ter visto nada semelhante à situação que Adrien Silva vive agora no seu clube. O médio foi contratado ao Sporting em cima do fecho do mercado, mas não pode alinhar no emblema inglês por não ter sido feita a inscrição a tempo."Podes fazer os cursos todos do mundo, mas nunca encontrei uma situação como esta", começou por afirmar ao 'The Telegraph', dando conta ainda do momento em que chamou o ex-jogador do Sporting ao balneário, para conhecer os jogadores da equipa, depois da vitória dos foxes frente ao Liverpool, em jogo a contar para a Taça Carabao [2-0].