A formação de Donetsk, líder do campeonato na Ucrânia e apurada para os 16 avos de final da Liga Europa - nos quais defrontará os espanhóis do Celta - efetua a habitual paragem de inverno, desde a última jornada, a 12 de dezembro.Nesta paragem o clube fez já um estágio em La Manga, Espanha, onde venceu no domingo o Cracóvia por 2-0."Apesar de termos praticado muito com a bola, a ideia era a preparação ser de treino intenso. E de outra maneira não pode ser, o jogo com o Cracóvia mostrou precisamente como os jogadores se preparam. Mas, como eu disse, nós ainda temos o que melhorar", acrescentou o técnico.Paulo Fonseca gostou do 'teste' da sua equipa, mas lembra que surgiu depois de umas longas férias e que os jogadores estão "longe de estar no estado físico ideal".Em La Manga o técnico lamenta apenas o facto de as condições meteorológicas não terem sido as melhores, com vento forte, chuva e até neve, mas que ainda sim considera positiva a resposta que teve do plantel.Antes de retomar o campeonato ucraniano, em jornada agendada para 25 de fevereiro, a equipa terá importante compromisso na Liga Europa, com o jogo da primeira mão em Vigo, a 16 de fevereiro.A segunda mão da competição está agendada para 23 de fevereiro, em Kharkiv.