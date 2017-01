O Southampton apurou-se para os 16 avos-de-final da Taça de Inglaterra ao vencer o secundário Norwich, por 1-0, num encontro de desempate da 3.ª eliminatória. A jogar em casa, a equipa de José Fonte (não foi convocado) e Cédric (ficou no banco) apenas fez a festa graças a um golo de Shane Long já nos descontos, aos 90'+2.Com Ivo Pinto a titular - o outro português da equipa, Nélson Oliveira, ficou de fora por castigo -, os visitantes deram excelente réplica mas ficam pelo caminho. Quanto aos saints, recebem o Arsenal na próxima ronda, numa partida que está agendada para dia 28.Nos outros encontros do dia, o Liverpool apurou-se ao vencer também por 1-0 no terreno do Plymouth Argyle, do 4.º escalão, enquanto Newcastle United (2.º escalão) superou o Birmingham por 3-1. Nos 16 avos-de-final, os reds recebem o Wolverhampton e os magpies visitam o Oxford United.