, proporcionava um cenário ideal, em teoria... pensava Parker. "Shaw é um defesa 'à Mourinho'? Quando vês a forma como ele ataca, fica sem se perceber se é. E também te interrogas agora se não se tratará de algo pessoal", adiantou antigo defesa internacional inglês, reforçando:



"Shaw não escondeu que está descontente e para seres um jogador 'à Mourinho' tens de mostrar que o amas. Shaw não merece isto, mas agora está debaixo de pressão sempre tem uma oportunidade. Cada vez que comete um erro, as câmaras voltam-se para o Mourinho para captar a sua reação."



"É um cenário no qual se percebe que é impossível ganhar, quando é preciso entrar a frio em campo e render de imediato. As pessoas esquecem-se há quanto tempo estás fora, ou o que fizeste há quatro ou cinco jogos, e julgam-te com base no que mostras no teu regresso", acrescentou Parker, encerrando:.



A lista de convocados do Manchester United para a disputa da segunda mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa, frente ao Saint-Étienne , não inclui Luke Shaw, no que está a ser interpretado como mais um sinal que José Mourinho não conta com o lateral-esquerdo.O inglês recuperou recentemente de uma lesão muscular e já esteve na convocatória do encontro da Taça de Inglaterra frente ao Backburn Rovers - embora não tenha passado do banco de suplentes -, pelo que o comentador Paul Parker, que representou os red devils enquanto futebolista entre 1991 e 1996, esperava que o treinador português o utilizasse na tarde desta quarta-feira, em França.