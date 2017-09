Continuar a ler

"Como os nossos números mostram, Rodgers até tem melhor desempenho do que Klopp com o mesmo tempo à frente do Liverpool. Fico a pensar naquilo que ele faz durante os treinos quando os mesmos erros defensivos se repetem semana sim, semana não", acrescentou o antigo avançado, aludindo aos registos dos dois técnicos nos primeiros 73 jogos: Rodgers somou 41 vitórias (média de 1,93 pontos por jogo), contra 37 de Klopp (1,81 pontos por jogo).



"O que vi no sábado naquele empate em casa diante do Burnley foi ridículo - à semelhança do que analisei no 3-3 em Watford na primeira jornada e mais recentemente na derrota por 5-0 em casa do Manchester City. Klopp dirá que o cartão vermelho [a Sadio Mané] foi o ponto de viragem no jogo [com o Manchester City], mas foi um avançado que foi expulso. Nestas situações 'fechas a loja' e tentas tirar o que podes do jogo. Mas com o Liverpool não é assim. Eles abrem alas, como já tinham feito em Watford", prosseguiu, para encerrar com críticas à ação dos reds no mercado, onde deveriam ter apostado num defesa:



O Liverpool não é melhor agora do que era quando Brendan Rodgers estava no cargo de treinador. A opinião é de Alan Shearer e as estatísticas atestam que a análise é correta. A questão aqui é que o antigo internacional inglês aponta as culpas Jürgen Klopp, sucessor de Rodgers, apelidando a tática do técnico alemão de ridícula."Klopp é genial no 'jogo' das relações públicas. De facto, ouçam-no e vão ser levados a pensar que tudo tem vindo numa curva ascendente desde que ele entrou no Liverpool. Sim, ele voltou a colocar o clube na Liga dos Campeões com o quarto lugar alcançado na temporada passada, o que o deve ter feito subir muitos pontos junto da administração. Todavia, a verdade é que o Liverpool do 'mister' Klopp não é diferente do que era sob as ordens do 'mister' Brendan Rodgers: fantástico rumo ao ataque e pouco inteligente a defender", salientou Shearer na suas página no jornal 'The Sun'.