Com este resultado, o Sheffield Wednesday ocupa o 14.º lugar, com os mesmos 17 pontos do Middlesbrough, 13.º, enquanto o Barnsley segue no 19.º, com 13.O Championship é liderado à condição pela outra equipa de Sheffield, o United, com 30 pontos, que conta mais um ponto do que o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que visita o redeuto do Queens Park Rangers.