Na lotaria, Hutchinson e Forestieri falharam e acabaram com o sonho do Sheffield, que pelo segundo ano seguido não alcança a subida, ainda que na temporada passada tenha conseguido chegar à final do playoff (perdeu com o Hull City na decisão).



Na final, a disputar a 28 de maio, em Wembley, o Huddersfield terá pela frente o Reading, equipa na qual atua o português Tiago Ilori.

O Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal, falhou esta quarta-feira o apuramento para a final do playoff de acesso à Premier League, ao perder nos penáltis diante do Huddersfield (4-3), após o empate a um verificado no final dos 90 minutos e do prolongamento.Esta noite, em Hillsborough, a equipa de Carlos Carvalhal começou melhor e adiantou-se no marcador aos 51 minutos, por intermédio de Steven Fletcher. A resposta do Huddersfield chegaria aos 73', com um autogolo de Tom Lees, que forçou então o tempo extra e, depois, os penáltis. Seria daí, da marca dos onze metros, que tudo se resolveria.

