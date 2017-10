Continuar a ler

Com este triunfo, que pôs fim a uma série de três jogos sem vencer, o Sheffield Wednesday passou a somar 16 pontos e ficou a quatro dos lugares que dão acesso ao playoff de subida à Premier League.



O Sheffield Wednesday, do treinador português Carlos Carvalhal, recebeu e venceu este domingo o Leeds United, por 3-0 , e aproximou-se dos lugares de playoff do Championship (segundo escalão do futebol inglês), na 11.ª jornada.Em Hillsborough, Gary Hooper bisou, aos 25 e 41 minutos, e Kieran Lee fechou a contagem, aos 82', num encontro em que o avançado português Lucas João foi suplente não utilizado na equipa de Carvalhal.

Autor: Lusa