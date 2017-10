Continuar a ler

'Ossos do ofício' para um apaziguador, um papel original para Shelvey que logo na primeira jornada da Premier League 2017/18, a 13 de agosto, pisou Dele Alli (Tottenham) propositamente, acabando forçado a cumprir dois jogos de suspensão. A situação evoluiu de imediato para a troca de agressões e foi nessa altura que Shelvey se meteu ao barulho para separar os companheiros de equipa, acabando mesmo por apanhar alguns socos 'perdidos'... e partir um dedo.

O nome de Jonjo Shelvey é pronunciado ou escrito e muitos adeptos de futebol pensam logo em problemas. Este caso não foge a essa 'regra', mas desta feita o médio do Newcastle não pode ser apresentado como o mau da fita.O jornal 'The Telegraph' noticia que Mohamed Diamé e Jamaal Lascelles se envolveram numa acesa discussão no decorrer do treino de sexta-feira dos magpies, depois do defesa-central inglês ter chamado preguiçoso ao médio-centro internacional senegalês.