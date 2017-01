Depois de dois anos na SportTV, o Brasileirão volta a mudar de 'mãos' em Portugal. Nos próximos dois anos, o campeonato brasileiro irá ser transmitido em Portugal pela SIC Radical, emissora que também assegurará a transmissão para o nosso país dos estaduais Carioca e Paulista.Ao todo, informa a SIC, serão transmitidos em canal aberto mais de 300 jogos de futebol brasileiro no período em causa, havendo a previsão de, todas as semanas, serem emitidos entre dois a quatro jogos em direto nesta primeira etapa da época do futebol brasileiro. O arranque das transmissões está marcado para o último fim de semana de janeiro.

Autor: Fábio Lima