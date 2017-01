Continuar a ler

Na véspera de medir forças contra os catalães, na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, o treinador dos colchoneros espera um grande ambiente nas bancadas, apesar dos resultados menos positivos nos últimos jogos: "Vou contar-vos o que sinto: um orgulho absoluto por estes jogadores. Em cinco anos como treinador, vamos jogar a sexta meia-final. Não consigo imaginar um cenário melhor do que aquele que vamos ter no Calderón".



Diego Simeone abordou o polémico golo fantasma no jogo do Barcelona no passado fim de semana, dizendo que "é bom" que estes casos aconteçam para que a tecnologia chegue mais rapidamente à arbitragem."É bom que aconteçam coisas para que cheguem as soluções. Quando acontece com Real Madrid e Barcelona, tem mais repercussão. Mas fico contente, não porque tenha prejudicado o Barcelona, mas porque vão chegar soluções para o futuro, o que nos interessa a todos", comentou o técnico do Atlético Madrid em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões