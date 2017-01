Continuar a ler

Gaitán, que era um dos jogadores mais importantes no Benfica, não tem sido uma aposta regular na equipa colchonera, tendo realizado apenas dois jogos completos e sendo algumas vezes suplente utilizado.No sábado, na receção ao Bétis na Liga espanhola, o extremo argentino repetirá a presença na equipa titular, depois de ter estado na terça-feira no jogo da Taça do Rei frente ao Las Palmas.De regresso à convocatória deverá estar o belga Ferreira-Carrasco, um jogador que Simeone diz ser "importantíssimo" e que está recuperado de problemas no tendão de Aquiles, que o afastaram de três jogos."Não gosta [Ferreira-Carrasco] de jogar na direita. Também não gosto de uma série de coisas e tenho que as fazer. Mas isso não quer dizer que não vá jogar na direita, quando a equipa precisar vai-nos dar o melhor rendimento no lado direito", revelou Simeone.O treinador argentino frisou que o futebolista belga é "importantíssimo" para a equipa, salientando que quando está bem permite que exista "um salto de qualidade ofensiva" e que isso viu-se no início da época.Diego Simeone que falou de vários jogadores na antevisão do jogo, disse ainda que o médio português Tiago é uma pessoa de quem gosta muito: "primeiro como homem e, em segundo, como futebolista".O Atlético Madrid é quarto classificado na Liga, a nove pontos do líder Real Madrid.