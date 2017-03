Choque violento fez Fernando Torres cair inanimado no relvado

Diego Simeone admitiu que o banco do Atlético Madrid - e não só - viveu com enorme preocupação os momentos que se seguiram ao desmaio de Fernando Torres em pleno jogo , na sequência de um choque com Alex Bergantiños (Deportivo). O avançado caiu inanimado e teve de ser transportado para o hospital, tendo sofrido um traumatismo cranioencefálico."Estava no banco e ouvi a pancada no pescoço do Torres. Esperemos que corra tudo bem. Sei que está consciente e que sofreu um traumatismo. Estamos preocupados e nervosos depois deste susto", contou o treinador colchonero.

Autor: João Socorro Viegas