Continuar a ler

E Simeone não admite facilitismos apesar da vantagem. "Eu interpreto os jogos sempre da mesma forma. Não importa quem é o adversário mas sim valorizar a camisola que vestimos. Seja num particular, na Taça, na Liga… jogar sempre com a mesma intenção", fez questão de sublinhar o treinador do Atlético, garantindo que os jogadores estarão motivados: "Espero que todos, internamente, vivamos isto desta maneira."







"Hoje penso no Bayer Leverkusen e a Liga dos Campeões fica para domingo. Temos sempre responsabilidade e queremos chegar o mais longe possível na Champions", concluiu. Não abrindo o jogo sobre que se Fernando Torres voltará a titularidade - o avançado espanhol está de volta às opções depois de ter ficado inconsciente no jogo com o Deportivo da Corunha -, Simeone lembrou ainda que se recusa a escolher entre o campeonato e Champions."Hoje penso no Bayer Leverkusen e a Liga dos Campeões fica para domingo. Temos sempre responsabilidade e queremos chegar o mais longe possível na Champions", concluiu. E Simeone não admite facilitismos apesar da vantagem. "Eu interpreto os jogos sempre da mesma forma. Não importa quem é o adversário mas sim valorizar a camisola que vestimos. Seja num particular, na Taça, na Liga… jogar sempre com a mesma intenção", fez questão de sublinhar o treinador do Atlético, garantindo que os jogadores estarão motivados: "Espero que todos, internamente, vivamos isto desta maneira."

A vitória por 4-2 da 1.ª mão, na Alemanha, deixou o Atlético Madrid a um pequeno passo de carimbar o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, mas Diego Simeone nem por isso deixa de pedir total concentração e empenho aos seus jogadores no encontro da 2.ª mão frente ao Bayer Leverkusen, que se realiza esta quarta-feira no Vicente Calderón."Preocupa-me tudo e há que estar atentos. A equipa tem de estar preparada para resolver todas as situações que surgirem pela frente. Temos de entrar fortes no encontro, que encaramos com a determinação habitual para uma 2.ª mão em casa e com a intenção de fazer um grande jogo", salientou o técnico argentino dos colchoneros na antevisão da partida.