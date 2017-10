Na antevisão do encontro com o Elche, esta quarta-feira, para a Taça do Rei, Simeone não garantiu a titularidade de Gaitán mas admitiu mudanças na equipa. "Estamos a pensar na melhor forma de resolver a eliminatória, pois a Taça é um ponto de referência para nós, já nos deu alegrias. Pensamos em dar oportunidades a quem vem jogando menos, mas compensando esforços face ao que vem depois", adiantou.

O ex-benfiquista Nico Gaitán chegou ao Atlético Madrid em 2016 numa transferência que custou 25 milhões de euros aos colchoneros. Porém, o argentino nunca atingiu em Espanha o nível alcançado em Portugal e, esta época, foi apenas titular uma vez na Liga. Questionado sobre o pouco rendimento do esquerdino, Diego Simeone assumiu que o culpado é do... técnico."Ele precisa que o treinador lhe dê mais minutos. Nunca teve seis ou sete jogos seguidos para oferecer o que tem e poucas vezes alinhou onde rende mais, que é na esquerda. Tentei compensar com Carrasco pelo outro flanco, para que possa passar a bola aos companheiros. Mas é claro que ele se sente mais cómodo na esquerda e assumo a responsabilidade por não lhe dar os minutos de que precisa para demonstrar a importância que tem", referiu o técnico argentino.