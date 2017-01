Continuar a ler

Questionado sobre se esta competição tem prioridade, Simeone recusou a ideia: "Vamos jogar sempre o próximo jogo com a mesma vontade deste e assim será enquanto eu estiver aqui".



Por fim, o técnico do Atlético abordou a exibição do argentino Nico Gaitán e explicou a melhoria no seu rendimento: "É simples: quando um jogador está num bom momento dá nas vistas. Trabalhou bem e teve uma mudança importante desde novembro no que toca à adaptação e ao que a equipa precisa dele. Quando um jogador tem talento e lhe adiciona trabalho, aproxima-se do ideal. Está num momento muito bom".

Diego Simeone mostrou-se muito satisfeito pelo triunfo do Atlético Madrid esta quinta-feira sobre o Eibar, na primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Rei."Foi um jogo importante. Ganhámos os duelos tal como imaginávamos e, com a velocidade dos nossos avançados Gaitán e Correa, podíamos causar-lhes problemas. As oportunidades iam aparecer se fôssemos precisos. Sem dúvida que foi um bom jogo", explicou o treinador dos colchoneros.

Autor: Luís Miroto Simões