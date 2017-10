Simeone e o relvado: «Se me convidas para a tua casa, como nos teus pratos...»

O At. Madrid recebe no sábado o Barcelona em jogo da 8.ª jornada da Liga espanhola (19H45) e Diego Simeone sabe que a sua equipa vai ter pela frente o "melhor jogador do Mundo", 'título' que ficou ainda mais vincado, na opinião do treinador argentino, depois do jogo que o 10 dos catalães fez esta semana e que carimbou o passaporte da seleção alviceleste para o Mundial'2018 "Vi o jogo [com o Equador] tranquilo porque sabia que a situação iria terminar bem [com o apuramento], embora tenha começado como começou. Nessa noite, Messi teve a noite que todos os argentinos queriam e pediam e, para os que não acreditavam, mostrou uma vez mais que é o melhor do Mundo", afirmou o treinador dos colchoneros esta sexta-feira em conferência de imprensa.E sublinhou a dificuldade de 'desafiar' um jogador como Messi: "É determinante. Pode estar 'ausente' 60 minutos e num lance resolver o jogo. O importante vai ser jogar o encontro como sempre fazemos contra eles (Barcelona)".