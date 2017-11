Continuar a ler

Sem confiança a mais



A Roma chega ao Wanda Metropolitano depois de bater a rival Lazio mas o técnico Di Francesco quer tudo menos excesso de confiança. "Estivemos muito bem no dérbi. Agora, não esperava ver o Atlético só com 3 pontos. Nós, depois da estreia, estivemos bem e temos alguma margem mas não devemos confiar em demasia", disse o técnico da Roma, garantindo a aptidão de Nainggolan. Por fim, questionado sobre o jantar do plantel da Roma depois do triunfo no dérbi, o técnico atirou: "Não vi as fotos, foi uma pena não me convidarem. Espero que só tenham bebido um pouco de água..."

O At. Madrid esteve em duas finais da Champions nos últimos 4 anos mas arrisca-se a falhar a qualificação no grupo esta época. Precisa de vencer hoje a Roma e depois o Chelsea mas para Simeone não há impossíveis. "Não conheço esse mundo [do impossível] nem lhe dou valor. O mais bonito que a vida tem é proporcionar situações que ninguém espera", atirou o técnico argentino, que parece ter uma tarefa à sua medida. No reencontro com Di Francesco – Simeone ganhou 6 e perdeu apenas um duelo contra o italiano como jogadores –, o técnico do Atlético elogia... a Roma: "Cresceu muito desde setembro e os resultados provam-no. Distrações? De Rossi não permite."Por fim, Simeone garantiu Torres no onze e falou de Griezmann: "É normal que esteja preocupado porque quer recuperar a melhor forma. É um jogador extraordinário mas precisa do golo para estar motivado. Voltará ao normal."

Autor: Hugo Neves