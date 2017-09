Continuar a ler

O técnico dos espanhóis sublinhou ainda que Antonio Conte, timoneiro dos ingleses, tem-se mantido fiel aos seus princípios de jogo: "Conte respeitou sempre a mesma forma de jogar. Já jogou e trabalhou da mesma maneira anteriormente, em equipas como a Juventus...".



Curiosamente, o técnico do Atlético Madrid foi ainda questionado sobre quem acha ser melhor treinador: ele ou Conte. A resposta foi imediata: "Conte". O técnico dos espanhóis sublinhou ainda que Antonio Conte, timoneiro dos ingleses, tem-se mantido fiel aos seus princípios de jogo: "Conte respeitou sempre a mesma forma de jogar. Já jogou e trabalhou da mesma maneira anteriormente, em equipas como a Juventus...".Curiosamente, o técnico do Atlético Madrid foi ainda questionado sobre quem acha ser melhor treinador: ele ou Conte. A resposta foi imediata: "Conte".

Diego Simeone analisou o Chelsea, rival do Atlético Madrid no jogo de quarta-feira, dizendo que admira o futebol dos blues."Este Chelsea é diferente do de 2014. Gosto muito, tem trabalho coletivo, equilíbrio e por isso a temporada passada ganhou a Premier League daquela forma. É um adversário difícil, com um treinador com capacidade para transmitir o que quer. Será um jogo complicado mas bonito", frisou em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões